Zdob şi Zdub везут в Россию новый альбом!

ФОТО: Официальная страница группы Zdob şi Zdub в Facebook

Российская презентация пластинке пройдет уже в марте в Москве и Санкт-Петербурге.

Группа Zdob şi Zdub весной выступит в двух столицах. В Санкт- Петербурге коллектив даст концерт 10 марта в Клубе «Космонавт», а на следующий день Zdob şi Zdub отыграют в Москве в «Арбат Холле». Роман Ягупов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящих выступлениях его команды читайте только на НСН.

«Надеемся встретиться с нашими поклонниками в Москве и Санкт-Петербурге на презентации нашего нового альбома. Там будет абсолютно новая программа, но, естественно, мы будем играть и наши старые песни. Ведь людям скучно слушать только новые песни. Могу сказать, что для нас самое главное – не шоу, не эффекты. Главное – сыграть концерт энергично и честно», - подчеркнул артист.

Кстати, совсем недавно команда выпустила на клип Balkana mama, записанную вместе с «Дигалаз» и Лореданой. Предлагаем посмотреть это видео прямо сейчас.