Zdob şi Zdub везет в Россию новые песни

ФОТО: Официальная страница группы Zdob şi Zdub в Facebook

Услышать их можно будет совсем скоро в Москве и Петербурге.

Группа Zdob şi Zdub 11 марта сыграет большой сольный концерт в Arbat Hall. Музыканты обещают порадовать зрителей новыми песнями и специальными гостями. Роман Ягупов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящих российских гастролях его команды читайте только на НСН.

«Мы сыграем в Москве и Петербурге. Приезжаем с нами друзьями, тоже с музыкантами, которые сыграют свой сет, молдавский, солнечный, кроме того, будут гости: «Лигалайз», если сможет приехать, будет Лоредана – Балкана-мама. И, собственно говоря, мы представим новую концертную программу: сыграем около 10 новых. Будет весенний, энергичный концерт в стиле Zdob şi Zdub и, я думаю, что, в любом случае, это будет интересно», - отметил артист.

Сейчас группа Zdob şi Zdub завершает работу над новым альбомом, песни из которого можно будет услышать на концерте 11 марта. По словам музыкантов, это будет концептуальная сказочная и мистическая пластинка. Неудивительно – ведь материал для нее группа написала не дома в студии, а во время творческих сессий в горах Румынии. Релиз альбома запланирован на осень.