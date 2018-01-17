Среда
17 января
USD 56.39
EUR 69.02
Музыка

Zdob şi Zdub отморозили носы в Канаде

17 Января 2018 в 08:30
Zdob şi Zdub отморозили носы в Канаде
ФОТО: Официальная страница Zdob şi Zdub в Facebook

По словам Романа Ягупова далекий Калгари встретил артистов по-настоящему сибирскими морозами. 

Группа Zdob şi Zdub отправилась в тур по городам Канады и Северной Америки. Роман Ягупов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как Канада встретила наших южных музыкантов, читайте только на НСН.

«Мы сейчас в Калгари. Только что вернулись после похода в магазин. Немножко отморозили себе носы. Здесь действительно холодно, практически сибирские морозы, -30 градусов. Мы приехали сюда в наше небольшое канадско-американское турне. Совсем скоро мы отправимся в Монреаль, оттуда – в Торонто, в Нью-Йорк, Сан-Франциско и закончим наши гастроли в Чикаго», - пояснил артист.  

В Москве Zdob şi Zdub выступят 11 марта, концерт пройдёт в «Арбат-Холле». В этот день музыканты представят свой новый альбом


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.