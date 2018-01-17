Zdob şi Zdub отморозили носы в Канаде

ФОТО: Официальная страница Zdob şi Zdub в Facebook

По словам Романа Ягупова далекий Калгари встретил артистов по-настоящему сибирскими морозами.

Группа Zdob şi Zdub отправилась в тур по городам Канады и Северной Америки. Роман Ягупов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как Канада встретила наших южных музыкантов, читайте только на НСН.

«Мы сейчас в Калгари. Только что вернулись после похода в магазин. Немножко отморозили себе носы. Здесь действительно холодно, практически сибирские морозы, -30 градусов. Мы приехали сюда в наше небольшое канадско-американское турне. Совсем скоро мы отправимся в Монреаль, оттуда – в Торонто, в Нью-Йорк, Сан-Франциско и закончим наши гастроли в Чикаго», - пояснил артист.

В Москве Zdob şi Zdub выступят 11 марта, концерт пройдёт в «Арбат-Холле». В этот день музыканты представят свой новый альбом



