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Музыка

Zdob şi Zdub: Людям скучно слушать только новые песни

24 Января 2018 в 07:30
Zdob şi Zdub: Людям скучно слушать только новые песни
ФОТО: Официальная страница Zdob şi Zdub в Facebook

Роман Ягупов рассказал, почему даже на презентации нового альбома его команда не собирается забывать о проверенных временем хитах. 

Группа Zdob şi Zdub этой весной в Москве и Санкт-Петербурге представит свой новый альбом. Интересно, что пока у новой пластинки коллектива нет даже названия. Роман Ягупов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новой работе его команды читайте только на НСН.

«Надеемся встретиться с нашими поклонниками в Москве и Санкт-Петербурге, где пройдет презентация нашего нового альбома (пока еще мы его даже никак не назвали). Будет представлена совершенно новая программа, ну и, естественно, прозвучат наши старые песни потому, что людям скучно слушать только новинки. Новые песни никому не известны. Самое главное для нас – это не шоу, не эффекты. Главное – сыграть концерт энергично и честно», - подчеркнул артист.

Музыканты пообещали, что в ближайшее время будут представлены сразу два сингла с грядущего и пока еще безымянного альбома. 

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