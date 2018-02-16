Запашный: Зрители любят «Чартову дюжину» за объективность

Народный артист России прокомментировал в эфире НСН победу Лусине Геворкян в номинации «Солистка» премии «Чартова Дюжина-2018».

Главное музыкальное событие зимы - вручение XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина-2018» состоялось 15 февраля на арене «ВТБ «Ледовый Дворец» в Москве. Открыл мультимедийное шоу #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ Владимир Высоцкий, став одним из главных сюрпризов «Чартовой Дюжины-2018». Благодаря современным технологиям, гости премии смогли увидеть выступление знакового певца и поэта эпохи с оркестром «Глобалис».

В номинации «Солистка» победила Лусине Геворкян из группы «Louna». Победительницу объявили братья Эдгард и Аскольд Запашные. В эфире НСН директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отметил, что победа молодой исполнительницы свидетельствует о непредвзятом выборе лауреатов премии (слушайте аудио).

«Нас попросили вручить премию «Солистка года». Посмотрев состав номинантов, очень трудно было определить, кто. Есть большие имена, но нет, победила группа «Louna» со своей солисткой. Это говорит об объективности премии, нежели о желании угодить звёздам первой величины. Вот это приятно! Поэтому, наверное, «Чартова дюжина» и остаётся привлекательной для зрителей, и с каждым годом это мероприятие становится всё популярнее», - прокомментировал Эдгард Запашный.

В этом году победителей XI Ежегодной музыкальной премии «Чартова Дюжина-2018» выбирали с помощью народного голосования в социальной сети «Одноклассники», которая стала генеральным информационным партнером премии. Группа «БИ-2» победила в номинациях «Концерт» и «Дуэт», две золотые пластинки получил «Ленинград»: за лучший клип - «Вояж» и за самое большое число прослушиваний песен среди рок-музыкантов в «Одноклассниках». В номинации «Группа» победила «25/17», лучшим также признан альбом этого коллектива «Ева едет в Вавилон». «Солистом» года заочно признан Дмитрий Ревякин. Группа «План Ломоносова» забрала статуэтку в номинации «Взлом». «Лидером чарта» стала песня ДДТ «Любовь не пропала».