Закулисье. «Высоцкий. Фест» глазами финалистов

ФОТО: Сергей Дорошенко

Артисты поделились с НСН своими эмоциями после выхода на сцену Театра на Таганке.

Выйти на большую сцену — заветная мечта каждого артиста. И не суть, каким он был до этого, в какой форме нёс свои переживания к зрителю. Двери в мир Искусства, увы, открываются нечасто, и поэтому каждый такой шанс для начинающего художника, разумеется, в широком смысле этого слова, на вес золота. В этот вечер, 26 ноября, десять финалистов конкурса авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест», прошедшие жёсткий отбор, получили такую возможность — их принимала сцена Театра на Таганке.

За несколько часов до часа Х в фойе театра было шумно: гости и артисты обсуждали предстоящий вечер, прогуливаясь по залу, журналисты ловили селебрити, туда-сюда сновали сотрудники технической группы. В воздухе витали нотки волнения и предвкушения прекрасного. Наконец, был дан третий звонок, публика и жюри заняли свои места.

Самые искренние эмоции, как правило, проявляются сразу после выступления, поэтому через пару минут после первого сета я отловила первого финалиста, Костю Игнатова, прямо за кулисами.

— Ну, как?

— Зал полный, эмоции только положительные, я ещё не остыл, если честно. Но, конечно, сказать, что это место легендарное — ничего не сказать. Такие люди тут выступали — и Владимир Семёнович, и Валерий Золотухин. Стоять на этой сцене, ходить по этим коридорам, находиться в этой гримёрке — огромная честь! И это добавляло волнения, — поделился Костя.

Сразу после выступления финалистов ждало испытание терпением — жюри и зал голосовали, здесь и сейчас, а результаты отображались на экране. Однако, по признанию артиста, самым волнующим было скорее само ожидание выхода на сцену. Тем более, что открывать вечер — особая честь, которая по плечу не всякому.

— Конечно, такие вещи вдохновляют! Выступать первым, это ответственно: с одной стороны, давит конкурс, хочется уже отыграть, получить свои оценки и уйти отдыхать. С другой стороны, ты задаёшь планку, по ней потом уже начинают сравнивать. Поэтому, это, конечно, большая ответственность, — признался финалист.

Меж тем, время не стояло на месте, внимание публики уже вновь было приковано к сцене — вторая конкурсантка, Дарья Берначук выступала с наставницей, солисткой «Мураками» Дилярой Вагаповой. Дуэт сложился буквально за три часа до концерта — клавиши и женский вокал.

— Зал принимал с интересом, было видно, что они вслушиваются в то, что я несу, — рассказала Даша сразу после ухода со сцены. — Слушали с умом, и жюри, и зал. Это было видно по лицам, что вслушивались в текст. Я очень волновалась!

Пока настраивался следующий артист, выглянула в фойе. С потерянным лицом, как сказал бы Фёдор Михайлович, с опрокинутым, там металась участница дуэта MEZOZOY. «Что случилось, Настя?» — «Я потеряла кепку! Я всегда на сцене в ней, а тут…». Спас ситуацию наставник — Александр Ф. Скляр, одолжив на время выступления столь необходимый аксессуар финалистке.

На сцене уже во всю погружал зал в свои расслабляющие ритмы Алан Макиев. Незадолго до концерта артист простыл и очень переживал, сможет ли показать свой голос публике в полную силу.

— Был очень хороший звук. Я смог проконтролировать свой голос, что было для меня удивительно. У меня лёгкая музыка, во всяком случае, второй трек точно. Его слушаешь в расслабленном состоянии, тебе хочется пританцовывать. Если первый больше со смысловой нагрузкой, то второй лёгкий, как говорится, easy listening, — заметил Алан.

Тем временем атмосфера в зале сменилась — финалист Никита Рогозин окрасил вечер в сумеречные тона. На то она и авторская песня, чтоб задуматься о вечном — свободе, выборе, о собственном пути.

— Эта сцена — великое место. С самого утра, как я зашёл сюда, это ощущение не покидало. Место силы! И это скорее помогало какими-то тайными путями, — признался Никита.

Но вот закончились сольные выступления, пришёл черёд коллективов. Первыми вышли нижегородские музыканты группы MEZOZOY. Несмотря на минимализм состава, который отметил ещё в ходе работы в студии их наставник, они сумели завоевать сердца слушателей. Участник группы Александр Мочалов рассказал, какие желания обуревают сразу после выступления:

— Хочется душ принять, выпить водки, поспать, книжку почитать! А если серьёзно, всё было здорово. У нас странным образом, если мы репетируем, получается не то, что мы хотим, а тут мы практически не репетировали, и получилось спонтанно. Александр Скляр в последний момент вспомнил, что можно взять укулеле, придумал такую версию. И это оказалось настолько в жилу! Колоссальные впечатления!

К слову, кепка, одолженная наставником, по словам его напарницы, Насти Фроловой, сыграла немалую роль в судьбе коллектива.

— Это же священная шапка! На нас с ней что-то свыше пришло, наверное, — призналась она.

Некоторые артисты решили идти ва-банк и использовали площадку конкурса для дебюта песен. Так поступила, например, группа «Линкор». И пусть в выступлении не всё прошло гладко, солистка коллектива Галина Лямина заверила: любое живое выступление — это кайф.

— Мы спели две новые песни, это был дебют. Мы их готовили специально для конкурса, чтобы записать. Вроде, не облажались! Мы вообще не знали, как на них отреагирует публика, это был такой тест. Но выступление, конечно, было в кайф! Хотя нам было непривычно играть перед сидящей публикой, нам нужно, чтобы все танцевали. Но мы знали, что зрители есть, и они молодцы, что пришли. Поэтому мы сделали всё, чтобы им понравилось.

Очаровать публику каждый их конкурсантов пытался по-своему. Группа «Лейла» для этого использовала всю мощь своего бэнда — а похвастаться было чем: гитара, бас, клавиши, ритм-секция и волнующий вокал солистки Лейлы Мурадовой.

— Ощущения магические! Потому что ты понимаешь, что эта сцена заряжена такими великими людьми. Не знаю, как к этому театралы относятся, что мы здесь устроили рок-фестиваль, но для нас это большая возможность прикоснуться к искусству, — призналась она.

Второй трек группа исполнила с наставницей — Дарией «Нуки» Ставрович. Тандем сложился у ребят ещё задолго до выхода на сцену, во время записи в студии.

— Даша у меня вызывает только восхищение. Потому что, несмотря на её довольно брутальный образ, она очень чуткий человек. Пока мы с ней работали, она настолько осторожно подходила к нашему творчеству, как будто мы цветочек, а она боится, как бы его не ранить. Она дала нам много творческих толчков, пинков, куда двигаться дальше, — рассказала Лейла.

Следующие артисты тоже выступали вместе с «Нуки», однако назвать их сотрудничество хотя бы отдалённо похожим на предыдущий тандем было сложно. Брутальные парни с Дальнего Востока, группа The Starkillers, буквально взорвали зал. Для них, приверженцев ярких живых выступлений, такой формат оказался в новинку, но ребята и здесь смогли расшевелить публику.

— Необычно было, скажу честно. Это было очень камерное мероприятие, много было неподготовленных людей. Когда мы начали играть, я видел, что люди немного с удивлением смотрели на нас. Ко второму припеву уже начали улыбаться, хлопать. Мне понравилось, всё было необычно и ярко, — рассказал солист Денис Рублёвский.

Первая часть концерта близилась к завершению, и настало время для настоящей драмы. Группе «Кукольный театр» площадка пришлась по вкусу — где, как не здесь, показывать настоящие переживания творческой личности? Первый номер артисты посвятили трагической гибели Владимира Маяковского, во втором обратились к лирике — композиция «Прощай, малышка Хизер» была представлена в полном цвете: при участии Сергея Галанина и даже с некой инсценировкой. И пусть не всё прошло так, как задумывали артисты, отклик был получен, признался после номера лидер группы Антон «Роджер» Романов.

— Мы выходили курить, общались со зрителями, и люди говорили: «Вау!». В этом и есть смысл, чтобы погрузить человека в такое состояние. Это же как мечеть, как больница — сцена всё накапливает. Я не знаю, на этой конкретно сцене Владимир Семёнович играл или нет, в джинсах и свитере Гамлета, но это неважно, потому что сцена — это любовь! Если ты её не полюбишь, то и она тебя не полюбит.

Красивую точку в череде конкурсантов поставила новосибирская группа «Рви меха». Видимо, холодные края стимулируют на поиск тепла, иначе откуда такие зажигательные ритмы? Смесь балканики, диско, реггей влилась в зал и растопила сердца зрителей и жюри. Сами артисты ещё долго не могли отойти от выступления, и признались — конкурс был горячим, а конкуренция высокой.

— Я со сцены только спустился, у меня состояние аффекта! Неожиданно, но я старался! Честно, я дико пустился в пляс под ребят из Хабаровска — Starkillers, под первую песню. Они реально крутые чуваки! Я, честно говоря, думал, что они победят. А то, что происходит на сцене, эта биохимия, она не позволяет адекватно ситуацию оценить, — заявил солист Александр Петенёв.

Жюри подводило итоги, конкурсанты пребывали в волнении. Но вот свели таблицу результатов и огласили: первое место заняла группа «Рви меха», второе – «Лейла», и третье – MEZOZOY.

После небольшого антракта началось награждение и сеты наставников. В общей суматохе артисты делились впечатлениями и рассказывали, как изменил их жизнь конкурс.

— После «Нашествия» у меня пошли другие песни. С другим настроением, я почувствовала, что меняюсь, и очень этому обрадовалась. Это сильно меня вдохновило работать дальше, — рассказала Дарья Берначук.

— То, что со мной творит музыка других людей, это что-то! Например, меня всю жизнь вдохновляет Pink Floyd — это то, что я могу слушать на повторе, и не надоедает. А здесь, можно сказать, что «Высоцкий. Фест» открыл для меня новую группу — «Северный флот». Если честно, я был в шоке от их песен! Я послушал, это такая тяжёлая музыка, но она так хорошо воспринимается! Для меня это открытие, — признался Алан Макиев.

Кое-кто пошёл дальше и рассказал о глобальной задумке, которая давно не даёт покоя:

— Есть идея сделать рок-мюзикл про Николу Тесла. Потому что про него мало снимали, он если где-то и был, то однобоким второстепенным персонажем. Идея есть, но пока нет команды. А нужен хороший сценарист, как минимум. И второй вопрос, кому это будет нужно? Мы же хотим написать мюзикл на века! А для этого нужно попасть в чувства людей, — раскрыл планы солист «Кукольного театра».

Поскольку конкурс уже точно получит продолжение в будущем году, финалисты решили передать эстафетную палочку будущим участникам.

— Желаю, как можно больше талантливых, самобытных музыкантов, которые будут, как пелось в песне «Чайф» — «… где та молодая шпана, что сотрёт нас с лица земли…». Стирать не надо, но нужно молодым музыкантам давать шанс самовыразиться, в том числе и перед большой аудиторией, на что конкурс и рассчитан, — заявил Костя Игнатов.

— Желаем продолжать! Делать приятное себе и публике, просто кайфануть! Не думать, как меня сейчас оценят, тем более, это не отследишь. Это же вкусовщина, — заметила солистка «Линкор» Галина Лямина.

— Это абсолютная правда, что «Высоцкий. Фест» помогает музыкантам. Если посмотреть на нас, на группу, которая выступала перед нами или раньше, он абсолютно мультиформатный. Сюда можно и с хип-хопом пробиться, и с поп-музыкой, и с каким-то ожесточённым металлом, всё в ваших руках! У нас же получилось, — напомнил солист The Starkillers Денис Рублёвский.

— Пусть люди слушают правильную музыку, ту, которая заставляет задуматься. А то через пару лет будет так: вставил подростку в задницу флешку, и всё, ему даже музыки не нужно. А так нельзя, это же будущее нашей страны, — резюмировал вокалист «Кукольного театра» Антон Романов.

Во второй части концерта публику ждал сюрприз — группа MALAЯ, не прошедшая в финал из-за возрастных ограничений (её солистке всего 11 лет), выступила с новыми треками. Как призналась вокалистка коллектива, Татьяна Галкина, гала-концерт стал грандиозным событием.

— Финал — это жирная точка! Очень крутая атмосфера, я сначала думала, что это же театр, тут всё по-другому, но зал очень хорошо прокачался! И спасибо организаторам, которые дали возможность взлететь ввысь, повысить свою самооценку.

Довольны остались, к слову, все участники, ведь каждый из них получил долгожданный приз — сертификат на выступление на сцене НАШЕ 2.0 фестиваля «Нашествие»! Помимо этого, каждого жюри одарило дополнительными бонусами — кто-то получил право на ротацию клипа на НАШЕм ТВ, кто-то — запись в студии, участие в программе. Спецпризом от «ВКонтакте» отметили группу The Starkillers и от фестиваля «Нашествие» — группу MALAЯ.

Конкурс завершился, участники отправились — кто на поезд, а кто шумно отмечать успех. Театр на Таганке вновь превратился в храм служителей Мельпомены и Талии, а зрители разошлись по домам. Но в каждом, кто был в этот вечер здесь, осталась частичка «Высоцкого» — веры в истинную силу искусства и новые звёзды, которые, как известно, зажигают, потому что это кому-нибудь нужно.

Алиса Иняхина