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Музыка

За финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проголосовало более 10 тысяч человек

12 Ноября 2018 в 14:59
За финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проголосовало более 10 тысяч человек

В гонке за приз зрительских симпатий уже наметился явный лидер.

Голосование за финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в соцсети уже собрало более десяти тысяч участников. Несмотря на то, что выбрать лучшего конкурсанта по версии пользователей можно вплоть до завершающего конкурс гала-концерта, который состоится 26 ноября, в гонке уже наметился явный лидер.

Хабаровская группа The Starkillers собрала более трёх тысяч голосов поклонников — 32,23% от общего числа проголосовавших. На втором месте расположилась группа из Череповца «Кукольный театр» — более 1700 голосов, 16,75%. И замыкает тройку лидеров краснодарская группа «Лейла» — за неё отдали голос более 1300 пользователей, 13,31%.

Напомним, лидер гонки получит приз зрительских симпатий от «ВКонтакте» — раскрутку своего трека в сети на аудиторию в миллион человек. А трёх других победителей определят прямо на гала-концерте по сумме голосов зрителей и жюри. Голосование в соцсети продолжается до 26 ноября включительно в официальной группе конкурса.

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