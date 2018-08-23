«ВЫСОЦКИЙ.Фест» на «НАШЕСТВИИ 2018». Лучшие кадры специальной сцены фестиваля

Полуфиналисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ.Фест» выступили на «НАШЕСТВИИ 2018».
Выступления молодых авторов-исполнителей привлекло внимание многих гостей фестиваля.
Многие гости с удовольствием делились своими ощущениями от выступлений на специальной сцене «НАШЕСТВИЯ» в социальных сетях.
Каждый зритель, по желанию, мог визуально выразить свою поддержку участнику полуфинала «ВЫСОЦКИЙ.Фест», подняв карточку LIKE или DISLIKE.
Финалисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ.Фест» действительно зажигали толпу. Зрители с удовольствием поддерживали группу Starkillers из Хабаровска.
Не меньший драйв устроили и другие финалисты конкурса, например, группа «Кукольный театр» из города Череповец.
Кроме выступления молодых конкурсантов, гостей сцены «Высоцкий» ждали и другие сюрпризы. Так, на сцене выступил Московский театр поэтов под руководством Влада Маленко.
Зажигали толпу и члены жюри конкурса. В перерыве между выступлениями конкурсантов слово взял медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ», сопредседатель конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Сергей Горбачёв.
Не смотря на то, что сцена «Высоцкий» работала с 10 утра и до позднего вечера — зрителей становилось только больше.
Даже темнота не могла стать препятствием для музыки и драйва.
Передохнув ночь, сцена «Высоцкий» снова открывала свои двери гостям. На сцене выступили финалисты «ВЫСОЦКИЙ.Фест» Оркестр «Рви Меха» из Новосибирска.
«НАШЕСТВИЕ 2018» порадовало гостей жаркой летней погодой.
Не обошлось и без пиротехники!
Даже набегавшие изредка тучи способствовали особой музыкальной атмосфере. Это отмечали и сами музыканты.
Свои пожелания конкурсантам и гостям также высказал председатель жюри «ВЫСОЦКИЙ.Фест», актер театра и кино Никита Высоцкий.
Во время выступления члены жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ.Фест» с удовольствием поддерживали молодых участников.
Во второй день фестиваля «НАШЕСТВИЯ 2018» выступили будущие финалисты группа «Лейла» из Краснодара.
А так же Никита Рогозин, который после вступления рассказал о вдохновляющей атмосфере фестиваля.
На специальной сцене «Высоцкий» также состоялся оперный спектакль Фонда Елены Образцовой.
Кроме того, гости смогли насладиться авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи».
Сцена «Высоцкий» закончила работу 5 августа выступлением Александра Устюгова и группы «Экибастуз»
В 2018 году организаторы Главного приключения года порадовали своих гостей третьей специальной сценой. 4 и 5 августа на «НАШЕСТВИИ-2018» на сцене «Высоцкий» выступили полуфиналисты музыкального конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.Фест». На сайте VFest.ru и в официальной группе фестиваля «Высоцкий.Фест» в социальной сети « ВКонтакте» прямо сейчас можно посмотреть запись трансляции выступлений 50 групп и музыкантов, которые прошли отборочные концерты и вышли в полуфинал конкурса.
Перед закрытием Главного приключения года жюри выбрало десятку лучших авторов-исполнителей, которые прошли в финал конкурса. В список финалистов вошли: группа «Лейла», Никита Рогозин, Группа «Мезозой», Дарья Берначук, Алан Макиев, группа «Рви меха», группа Starkillers, Группа «Линкор», группа «Кукольный театр» и Константин Игнатов. Приз зрительских симпатий фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018» получила группа Malaя.Напомним, финальный этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» пройдет с 1 по 10 ноября 2018 года в столице и завершится гала-концертом. Подготовка к нему будет проходить в лучше звукозаписывающей студии столицы Vintage Records. По результатам финала будут отобраны три победителя, которые получат возможности для творческого развития, в том числе помощь в продвижении песен победителей.