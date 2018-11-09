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Музыка

«ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Костя Игнатов соединил акустику и виолончель

9 Ноября 2018 в 16:40
«ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Костя Игнатов соединил акустику и виолончель
ФОТО: НСН

Финалист конкурса признался НСН, что старается не думать о соревновательной части конкурса и сосредотачивается на музыке.

Подошла к концу серия программ «НАШЕ ТВ» о финалистах конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Замыкает десятку артистов участник из Магнитогорска — Константин Игнатов.

Музыкант поделился в эфире впечатлениями от работы с наставником — клавишником группы Animal ДжаZ Александром Заранкиным. Ранее в беседе с НСН он рассказал, как происходит общение с публикой на уличных концертах, порассуждал о социальных темах в музыке, и раскрыл, о чём говорят музыканты, когда их никто не видит.

Наставник Константина также приоткрыл завесу тайны и признался, что сыграет одну песню со своим подопечным на заключительном гала-концерте. Напомним, что концерт пройдёт 26 ноября в Театре на Таганке. Там станут известны имена трёх финалистов, которые получат поддержку для продвижения и ротацию своих песен на «НАШЕм Радио».

Четвёртого победителя выберут зрители путём голосования в соцсети «ВКонтакте». Напомним, что оно продолжается в официальной группе конкурса вплоть до самого гала-концерта.

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