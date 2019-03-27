Вокалист «Технологии»: В уходе Рябцева из группы не обошлось без женщины

Вокалист группы подтвердил слухи о том, что уход бывшего участника Романа Рябцева связан с неизвестной дамой.

Роман Рябцев покинул группу «Технология» ещё в 2017 году, однако шлейф от этого события тянется до сих пор. Несмотря на то, что с тех пор прошло немало времени, конфликт между музыкантами и бывшим участников сохраняется. Вокалист группы «Технология» Владимир Нечитайло в пресс-центре НСН не исключил в беседе с журналистами, что причиной ухода Рябцева могла стать представительница прекрасного пола.

«Я думаю, что без женщины тут не обошлось. На уши ему нашептали... При этом я не могу чётко утверждать, это моё мнение, что-то в этом духе было. Но я думаю, что закралась ему идея уйти из группы довольно давно», — заметил Нечитайло.

«Это уже клише, набившее оскомину, что “Технологию” развалили женщины!», — добавил шутливо директор группы Алексей Филимонов.

Напомним, группа «Технология» была основана в 1990-м году. Пик её популярности пришёлся на 1991—1993 годы. В 93-м году из неё первый раз ушёл вокалист Роман Рябцев, спустя 10 лет он вернулся к коллективу. В 2017-м он вновь решил оставить работу в группе, однако до сих пор между ним и музыкантами остаются неразрешённые вопросы. Конфликт возник на почве взаимных притязаний на исполнение хитов 90-х.