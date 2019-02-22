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В байк-центре «Боливар бар» прошла вечеринка «Нашего радио»

22 Февраля 2019 в 19:40
В байк-центре «Боливар бар» прошла вечеринка «Нашего радио»

Вечеринка «НАШЕго радио» с концептуальным названием «В бар идут одни мужики!» прогремела накануне 23 февраля в байк-центре «Боливар бар». Около ста человек отметили День защитника Отечества вместе с ведущими станции Александром Боном, Игорем Паньковым, Дмитрием Ленским, Андреем Ломановым и Игорем Седовым.

На мужскую вечеринку радиостанция «НАШЕ радио» пригласила настоящих музыкальных ассов группы «Черный вторник» и VESPERCELLOS, которые отвечали за создание настоящей мужской и брутальной атмосферы.

Как всегда были конкурсы, походный фуршет и розыгрыши с ценными призами (видеорегистраторы, колонки, наушники и много другое), а девушки-танцовщицы поддерживали боевой настрой гостей, особенно тех, кто пытался выиграть подарки.

«Наше радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «Наше Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».

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