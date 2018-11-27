Валерия: На концертах я волнуюсь меньше, чем во время вручения Ордена Дружбы

Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин в эфире НСН рассказали о собственных чувствах во время вручения Ордена Дружбы.

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды работникам промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, здравоохранения, известным спортсменам, тренерам и артистам. Медали и ордена поучили более 40 человек. Звезду Героя России глава государства вручил космонавту Сергею Рыжиков, который более 173 суток провел на Орбите.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена и главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Под ее руководством россиянки уже 20 лет выигрывают медали высшего достоинства на всех крупных международных турнирах.

Певица Валерия была удостоена Ордена Дружбы.

в беседе сотметил, что важно вовремя отметить заслуги выдающихся россиян, не пропустить этот момент, не опоздать.

«В жизни любого человека, когда его заслуги отмечены, это правильно, нужно отмечать результаты труда. Если этого не происходит, значит, человек работает для себя, и никто не видит его трудов. Многие награды получали, когда им они уже не нужны. Убежден, что отмечать усилия россиян в разных областях нужно как можно раньше. Я помню, как на 80-летнем юбилее великого виолончелиста Мстислава Ростроповича, за неделю до окончания его земного пути, он посетовал, что уже не успеет насладиться врученной ему госнаградой. Успех нужно успеть разделить с родными, семьей поклонниками», - отметил Иосиф Пригожин.

А вот самапризналась, что волновалась сегодня едва ли не сильнее, чем перед самым ответственным концертом.

«Я не предполагала, что буду так волноваться, хотя я регулярно выхожу на сцену. Для меня это событие грандиозного масштаба. Такая высокая оценка творчества обязывает еще больше трудиться. Музыка способна объединять людей разных национальностей, вероисповеданий. Музыка выше политики. Мы гастролируем в разных странах и регионах, мы чувствуем это. У меня прекрасная профессия, и я чувствую себя очень счастливой. А самая большая награда - петь для моей публики», - призналась Валерия в эксклюзивном интервью

Завершая церемонию, Владимир Путин поздравил все награжденных и поблагодарил за работу во славу России.

«Чем дальше мы идем, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей. Но залог того, что мы их всегда преодолеем и сделаем это блестяще, – это такие люди, как вы, ваши учителя и ваши ученики», — резюмировал глава государства.