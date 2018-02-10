Вадим Самойлов: Идея ЧД-2018 мне очень близка!

По словам артиста, он и сам старается строить программу своих концертов по принципу «От прошлого к будущему через настоящее».

15 февраля в «Ледовом Дворце ВТБ» состоится одиннадцатая ежегодная национальная премия «Чартова Дюжина». В этот день мы узнаем имена победитель восьми музыкальных номинаций. А именно – «Альбом», «Группа», «Дуэт», «Концерт», «Солист», «Солистка», «Клип» и «Взлом». Проголосовать за своих любимых артистов можно на официальном сайте chartova2018.nashe.ru и в социальной сети «Одноклассники».

Во время церемонии на сцене «Ледового Дворца ВТБ» выступят «БИ-2», «Машина Времени», «ДДТ», «25/17», BrainStorm, «КняZz», «СерьГа», Louna, «Animal ДжаZ», голограмма Владимира Высоцкого и оркестр «Глобалис», Найк Борзов, «7Б», «План Ломоносова» и Вадим Самойлов.

Вадим Самойлов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, чем артисту близок слоган «Чартовой Дюжины – 2018» «Между прошлым и будущим», читайте только на НСН.

«Это первая большая рок-н-рольная премия в нашей стране. Идея «Чартовой Дюжины», сделать концерт, соединяющий прошлое и будущее через настоящее, абсолютно со мной резонирует. Дело в том, что я уже много лет именно таким образом строю свои концерты. Когда человек, находящийся в зале, воспринимает музыку, которая на него повлияла, в хронологическом порядке, он каждый раз как-бы возвращается немного назад, к тому себе, которым он был когда-то. Поэтому мне эта идея очень близка, я ее поддерживаю, мне кажется, что это будет отличный концерт с уникальной возможностью встретиться всем любителям русской рок-музыки, увидеть и легендарных артистов и начинающих, так что приглашаю всех в «ВТБ-Арену». Думаю, концерт будет замечательный», - подчеркнул Вадим Самойлов.

В ходе церемонии вручения премии «Чартова Дюжина» историю отечественной музыки за последние 50 лет расскажет виртуальный ведущий Майк. Так же организаторы обещают постоянное взаимодействие со зрителями и это далеко не все сюрпризы, которые ждут гостей премии! Билеты можно приобрети на сайте kassir.ru.