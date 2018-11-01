Четверг
01 ноября
USD 65.6
EUR 74.42
Музыка

В сети открылось голосование за треки финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

1 Ноября 2018 в 18:54
В сети открылось голосование за треки финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

Голосование продлится до 26 ноября включительно, вплоть до начала гала-концерта, завершающего конкурс.

В соцсети «ВКонтакте» стартовало голосование за треки финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Тот, кого выберет большинство пользователей, получит приз зрительских симпатий от соцети — раскрутку своей песни на аудиторию в миллион человек.

Голосование открыто вплоть до завершающего гала-концерта, который пройдёт 26 ноября в Театре на Таганке. В плейлисте можно выбрать любое число финалистов и проголосовать один раз.

Напомним, на гала-концерте будут объявлены три победителя, которым достанутся бонусы для продвижения, а также ротация в эфире «НАШЕго Радио». Также жюри объявит имена двух финалистов, одному из которых достанется приз зрительских симпатий от «ВКонтакте», а другому — спецприз от фестиваля «НАШЕСТВИЕ».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.