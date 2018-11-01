В сети открылось голосование за треки финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

Голосование продлится до 26 ноября включительно, вплоть до начала гала-концерта, завершающего конкурс.

В соцсети «ВКонтакте» стартовало голосование за треки финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Тот, кого выберет большинство пользователей, получит приз зрительских симпатий от соцети — раскрутку своей песни на аудиторию в миллион человек.

Голосование открыто вплоть до завершающего гала-концерта, который пройдёт 26 ноября в Театре на Таганке. В плейлисте можно выбрать любое число финалистов и проголосовать один раз.

Напомним, на гала-концерте будут объявлены три победителя, которым достанутся бонусы для продвижения, а также ротация в эфире «НАШЕго Радио». Также жюри объявит имена двух финалистов, одному из которых достанется приз зрительских симпатий от «ВКонтакте», а другому — спецприз от фестиваля «НАШЕСТВИЕ».