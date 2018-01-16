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Музыка

В год Собаки Галанин подружился с «Дворнягами»

16 Января 2018 в 08:30
В год Собаки Галанин подружился с «Дворнягами»

На днях артист представил первый клип своего нового проекта. Видео было снято на композицию «Все будет хорошо».

Сергей Галанин в Старый Новый год представил свой новый акустический проект под названием «ВИА «ДворняГи». На официальных ресурсах группы «СерьГа» появился клип на новую песню «Всё будет хорошо». Лица музыкантов на видео скрыты масками собак. Музыкант заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробнее о его новом проекте читайте только на НСН.

«Все получилось как-то само собой: написалась новогодняя песня. В сам Новый год, к сожалению, я болел, поэтому ориентировался уже на Старый Новый год. Живьем поиграли, все это сняли. Идя спрятаться за какими-то масками в моей голове была изначально. Разные были способы ее осуществить, но вот год собаки победил: я вспомнил о своих собачках с пластинки «Собачий вальс». И вот мы придумали эти маски. Ну и, соответственно, название сразу прилепилось к этим маскам», - пояснил артист.    

Сергей Галанин рассказал, что слушателей ждет целая серия клипов на новые песни, которые уже в этом году составят полноценный альбом проекта «ВИА «ДворняГи» с живым акустическим звуком. А первый клип на песню «Всё будет хорошо» смотрите уже сейчас.

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