Успей купить билеты на «НАШЕСТВИЕ» до подорожания!

В этом году билеты на Главное приключение года являются именными и имеют три категории.

Фестиваль НАШЕСТВИЕ в этом году пройдет 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове. Заезд на фестиваль, как всегда, начнется за день до официального открытия — 2 августа, в четверг.

Фирменные билеты уже можно приобрести в кассах фестиваля в Москве и регионах, а электронные - на официальном сайте nashestvie.ru.

С 1 апреля цена на билеты повысится, поэтому торопитесь купить их по нынешнем ценам. Ведь билеты на главное приключение года могут стать отличным и оригинальным подарком на 8 марта!

В этом году билеты на НАШЕСТВИЕ представлены в категориях: «Входной» , «FAN» и «VIP». Так же, как и в прошлом году, билеты на фестиваль именные, поэтому при покупке необходимо указать фамилию, имя и отчество, а также электронную почту и номер телефона.