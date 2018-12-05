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Музыка

«Ундервуд» приглашает на День Рождения

5 Декабря 2018 в 08:30
«Ундервуд» приглашает на День Рождения

Команда отметит его большими концертами в Москве и Петербурге.

Группа «Ундервуд» готовится отметить свой 23-й День Рождения традиционными большими концертами: 7 декабря в Санкт-Петербургском клубе «Космонавт» и 9 декабря в Московском клубе RED. Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко, заглянув в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», пообещали не только вспомнить редко исполняемые композиции, но и побаловать слушателей абсолютно новыми песнями с будущего альбома. Подробности читайте только на НСН.

«Это гармоничное сочетание старого и нового. Будут старые песни и новые песни, старые друзья и новые друзья, старые гости и новые гости, старые стихи и новые стихи», - пообещал Владимир Ткаченко.

«И все это – при правильном антураже, при расширенном составе инструменталистов, правильной выверенной проекции и всяких няшках, которые мы подготовили к этому мероприятию. В частности, мы издали фэнзин – это небольшая книжечка, в которую включены истории создания наших песен (был у нас такой проект)»,- добавил Максим Кучеренко.

К слову о будущем альбоме: на этой неделе «Ундервуд» запускает краудфандинговый проект на сайте planeta.ru и приглашает всех желающих поддержать запись нового альбома, релиз которого запланирован на весну 2019 года.

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