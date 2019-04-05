«Ундервуд» готовит «левый» и «правый» концерты

Программа выступления команды 18 апреля будет радикально отличаться от сет-листа 19 апреля. Если не можете выбрать из двух, артисты рекомендуют идти сразу на оба концерта.

Группа «Ундервуд» сыграет два концерта в клубе «16 Тонн». Выбрать поклонникам будет сложно, ведь программа выступлений будет кардинально отличаться. 18 и 19 апреля, четверг и пятница, «левый» и «правый» концерты. Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко заглянули в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и помогли разобраться в тонкостях и отличиях этих выступлений. Подробности – только на НСН.

«Первый концерт будет «левый». Он будет очень сумбурный, интересный, любопытный, неожиданный», - пояснил Максим Кучеренко.

«Все самое сложное, артовое и редко исполняемое – только для вас. Это будет вечер раритетов. Мы сами очень волнуемся и усердно репетируем», - подчеркнул Владимир Ткаченко.

«И будет «правый концерт», он построен на симметрии убойных хитов. Здесь вы услышите все, что хотите услышать от группы «Ундервуд». Это будет ультимативный репертуар по отношению к слушателю, к клубному пространству и рок-н-рольному жанру», - подчеркнул Максим Кучеренко.

Итак, 18 апреля – редкие и неожиданные песни, 19 апреля – все хиты. Не можете определиться – приходите на оба концерта группы «Ундервуд» в клубе «16 Тонн» – на этот случай даже предусмотрена скидка.