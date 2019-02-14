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Музыка

«Ундервуд» анонсировали новую пластинку

14 Февраля 2019 в 07:30
«Ундервуд» анонсировали новую пластинку

Записать ее команда хочет с помощью своих поклонников. Все желающие могут поддержать артистов, приняв участие в их краудфандинговом проекте.

Группа «Ундервуд» записывает свой новый альбом. С помощью поклонников свою девятую студийную пластинку команда обещает выпустить уже этой весной. Максим Кучеренко заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио». Подробности о краудфандинге – только на НСН.

«Это наше общее дело – делать независимую музыку, не продюсируемую какими-либо организациями, которые, та сказать, пытаются извлечь прибыль из музыкального жанра. Мы считаем себя независимыми и, более того, нужными своей аудитории. Новый альбом, конечно, будет самый лучший, самый инновационный, мы в это верим. И, конечно, рассчитываем на вашу поддержку», - подчеркнул артист.

В числе лотов проекта группы «Ундервуд» есть очень необычные предложения. Например, уникальная возможность побывать на мастер-классе солистов команды. Владимир Ткаченко расскажет, почему и как пишутся песни, и поможет каждому участнику написать свою. А Максим Кучеренко объяснит, как правильно использовать свой голос и управлять его энергией.

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