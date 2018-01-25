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Музыка

Uma2rman узнали себя в песне Высоцкого

25 Января 2018 в 17:47
Uma2rman узнали себя в песне Высоцкого

В День Рождения Владимира Семеновича братья Кристовские выпустили кавер-версию «Песни таксиста». 

25 января свой 80-й День Рождения отметил бы культовый поэт и певец эпохи Владимир Высоцкий.  В честь юбилея группа Uma2rman представила песню, основой для которой послужило малоизвестное стихотворение Владимира Семеновича, «Песня таксиста».  Сергей Кристовский заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Об истории создания трека читайте только на НСН.

«Песня таксиста» — она про людей и про жизнь. Пока придумывал форму для стихотворения, вспомнил, как и я, и Вовка подрабатывали в девяностые частным извозом – почти такси, получается. Я тогда только получил права и на папиной шестерке «Жигулей» ездил по городу по делам одной компании. Так что эта песня и про нас с братом. Нам очень хочется, чтобы как можно больше зрителей ещё раз вспомнили творчество большого поэта – Владимира Высоцкого. Владимир Семёнович, с Днём рождения!»,- отметил артист.

Напоминаем, что совсем скоро, 15 февраля, выступление голограммы Владимира Высоцкого с оркестром можно будет увидеть на главном музыкальном событии зимы – XI Ежегодной премии «Чартова Дюжина» 2018. 

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