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Музыка

The Matrixx отметит День Рождения на «Горбушке»

21 Февраля 2019 в 08:30
The Matrixx отметит День Рождения на «Горбушке»

О том, какие сюрпризы музыканты приготовили публике, рассказал Дмитрий Снейк Хакимов.

Глеб Самойлов и The Matrixx отметят 9-летие группы большим концертом в ДК имени Горбунова. Официально Днем Рождения команды считается 12 марта, но праздничное выступление в этом году пройдёт 20 апреля. И не без повода. Разобраться в числах нам помог Дмитрий Снейк Хакимов, заглянувший в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности – только на НСН.

«Мы впервые будем праздновать День Рождения группы не 12 марта (в этот день в 2010 году на «НАШЕМ радио» впервые прозвучала наша песня «Никто не выжил», и именно его мы считаем точкой отсчета истории нашего коллектива), а 20 апреля. В этот день в Ижевске состоялся наш первый концерт. Так что в «Горбушке» мы будем праздновать девять лет с этой памятной даты. Будет и автограф-сессия, и настоящее шоу, и гости», - пообещал артист.

По словам Глеба Самойлова, так же побывавшего в гостях у «НАШЕГО радио», для концерта в «Горбушке» музыканты подготовят совершенно новую программу. Ожидаются и гости, но секреты на то и секреты, чтобы хранить их в тайне. Поэтому все подробности узнаем на концерте 20 апреля.

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