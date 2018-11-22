The Hatters закроются от внешнего мира для записи альбома

В планах музыкантов на несколько недель запереться в частном доме, чтобы вплотную заняться работой над новым материалом.

Группа The Hatters готовится порадовать слушателей премьерами – музыканты уже планируют, как будут записывать материал для нового альбома. По словам Юрия Музыченко, заглянувшего в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», команда собирается отказаться от работы в профессиональной студии, снять на несколько недель дом и выйти оттуда уже с готовым материалом. Именно так был записан предыдущий релиз «Три внутри». Подробности читайте только на НСН.

«Мы все прочекали и будем работать только так, может быть, еще жестче. Чтобы прям гараж-гараж был. С нашими живыми инструментами. Пока это самое логичное решение, потому что остаётся весь «сустейн», весь этот живой звук, подача, вибрации, дыхание. Музыка стала живая. Для наших инструментов это важно. Закроемся недели на две - на три с одним правилом: выходить нельзя. Нам-то это будет вообще не сложно – с нами в группе жёны. Как с другими ребятами поступим – я не знаю. Будем свидания устраивать. Материал уже написан, его осталось только записать, как говорится, переспать с этой мыслью, чтобы он немного пожил, оброс мясом. Чтобы у каждой песни появилась своя история, судьба. Всё это запишем и как вывалим всё на вас!», - пообещал Юрий Музыченко.

А на минувшей неделе группа The Hatters отыграла большой сольный концерт в клубе Adrenaline Stadium. Не обошлось без сюрпризов. На сцене в этот вечер появились неожиданные гости: Гарик Сукачёв, исполнивший с группой две композиции, и ведущий «НАШЕГО радио» Александр Бон, выступивший с импровизацией «Ода шторам». Увидеть выступление Александра Бона можно на сайте nashe.ru.