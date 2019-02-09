Сурганова выпустила новый инструментальный альбом

Над пластинкой «Рингтон Сюита» артистка работала вместе с музыкантом Никитой Межевичем.

Светлана Сурганова вместе с клавишником группы «Сурганова и Оркестр» Никитой Межевичем выпустила новый инструментальный альбом. Свой дуэт музыканты назвали «СУРМЕЖ», а пластинка получила название «Рингтон Сюита». Послушать её уже можно на цифровых площадках, а скоро «Рингтон Сюита» появится и на CD – для любителей в буквальном смысле подержать новый альбом в руках.

Спешим напомнить, что Светлана Сурганова претендует на получение музыкальной премии «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина 2019» в номинации «Солистка». Поддержать любимую артистку можно на сайте nashe.ru и поторопитесь – голосование открыто до нуля часов 10 февраля.

А уже 16 февраля группа «Сурганова и Оркестр» выйдет на сцену Ледового Дворца Санкт-Петербурга, чтобы сыграть свой сет на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии «Чартова Дюжина». Билеты еще можно купить на spb.kassir.ru.