Сурганова пообещала на «НАШЕСТВИИ» большое респектабельное шоу

Светлана Сурганова рассказала, какие сюрпризы ее команда готовит для своего часового сета на Главном приключении года.

Сегодня, 27 февраля, стал известен еще один участник фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019». Лидер этого коллектива в прошлом году отметила свой юбилей, а еще стала лауреатом музыкальной премии «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина-2019» в номинации «Солистка». Речь, конечно же, идёт о группе «Сурганова и оркестр». Светлана Сурганова заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», и пообещала зрителям Главного приключения года уникальную программу. Подробности – только на НСН.

«Мы готовим большой, часовой сет. И вместе с нами будет оркестр, который играл с нами наши большие юбилейные концерты в Питере и Москве. Я думаю, это будет очень достойное, очень респектабельное шоу. Плюс мы готовим видеоконтент, световое оформление, в итоге все должно получится очень нарядно и мощно. Классика и рок – что может быть лучше!», - заметила артистка.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ 2019», которому в этом году исполняется 20 лет, пройдёт 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Состав ожидается грандиозный, вот лишь некоторые имена: Anacondaz, «Аквариум», «Алиса», «Би-2», «Браво», Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв, Дельфин, «Мумий Тролль», Нейромонах Феофан, «Пикник», «Сплин» и многие-многие другие. Список постоянно обновляется, следите за новостями. Билеты можно найти на сайте nashestvie.ru.