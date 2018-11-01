Сурганова пишет автобиографическую книгу

По словам артистки, в эту книгу она планирует включить материалы, которые обычно не принято публиковать в автобиографии.

Светлана Сурганова готовится выпустить свою биографию. В книге будут и цитаты из дневниковых записей артистки, и её интервью, и многое другое. Светлана Сурганова заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как идёт работа над изданием, читайте только на НСН.

«Хочется, чтобы это было и интересно, и заряжено эмоционально, и чтобы в книге были моменты, которые редко включают в автобиографию. Я имею в виду некоторые юношеские рассуждения, из которых в дальнейшем формировалась моя взрослая личность», - подчеркнула артистка.

Кстати, песня группы «Сурганова и оркестр» «Фурия» сейчас находится в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова дюжина». Поддержать песню можно, проголосовав на сайте nashe.ru.