Сурганова едет на весенние гастроли

В ближайшее время артистка посетит 15 городов с программой «К слову Жизнь».

Группа «Сурганова и оркестр» отправляется в весеннюю часть тура с программой «К слову Жизнь». В ближайшее время коллектив проедет больше 10 городов. Светлана Сурганова заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящих гастролях ее коллектива читайте только на НСН.

«Сейчас начинается весенняя часть тура. Нам предстоит посетить еще 15 городов. Затем мы сделаем паузу и будем готовиться к нашим юбилейным концертам, которые состоятся уже ближе к зиме», - пояснила артистка.

Напоминаем, что песня группы «Сурганова и Оркестр» - «Привыкай» находится в нашем хит-параде «Чартова Дюжина» на «НАШЕМ радио». Проголосовать за трек можно на сайте nashe.ruи с помощью смс-портала 6556.