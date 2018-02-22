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Музыка

Сурганова едет на весенние гастроли

22 Февраля 2018 в 08:30
Сурганова едет на весенние гастроли
В ближайшее время артистка посетит 15 городов с программой «К слову Жизнь».

Группа «Сурганова и оркестр» отправляется в весеннюю часть тура с программой «К слову Жизнь». В ближайшее время коллектив проедет больше 10 городов. Светлана Сурганова заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящих гастролях ее коллектива читайте только на НСН.

«Сейчас начинается весенняя часть тура. Нам предстоит посетить еще 15 городов. Затем мы сделаем паузу и будем готовиться к нашим юбилейным концертам, которые состоятся уже ближе к зиме», - пояснила артистка.

Напоминаем, что песня группы «Сурганова и Оркестр» - «Привыкай» находится в нашем хит-параде «Чартова Дюжина» на «НАШЕМ радио». Проголосовать за трек можно на сайте nashe.ruи с помощью смс-портала 6556.

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