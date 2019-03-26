Сукачёв представил новый клип и рассказал о съемках

Музыкант представил новый клип на композицию «Мама, прощай!». О том, кто принял участие в съемках, читайте только на НСН.

Гарик Сукачёв представил клип на песню «Мама, прощай». Режиссёром клипа стал Владимир Болгов. Игорь Иванович заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что сам в работу на площадке не вмешивался. Подробности – только на НСН.

«Идея клипа – Володи Болгова, режиссера, который снял для нас уже два ролика: «Chuya Highway» и «Танго Gitanes». Я – сам режиссер и знаю, что есть определенные законы. Если у тебя есть артист, он должен быть артистом, а режиссер – это режиссер. Когда я – артист, я всегда выполняю волю режиссера. Вот и все. Нет, нет, нет, я никаких советов не давал. Хуже этих советов не давал. Художник знает, что он делает, и как это будет выглядеть знает только он», - отметил артист.

В клипе можно увидеть много знакомых лиц: в кадре появляются Ант и Бледный из «25/17», солист группы «Заточка» Юра Новокаин, гитарист Сергей Воронов и дочь Гарика Сукачёва Настя.