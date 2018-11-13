Стали известны имена хэдлайнеров гала-концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

Звёзды российской сцены выступят в Театре на Таганке во второй части гала-концерта.

Гала-концерт конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» соберёт ведущих хедлайнеров российской сцены. Во второй части программы публику ожидает выступление группы «Северный Флот», Дарии «Нуки» Ставрович, группы «Ва-Банк» и Александра Ф. Скляра, а также Сергея Галанина.

Напомним, что в первой части концерта на сцену выйдут финалисты конкурса. Они исполнят по два лучших трека, один из которых сыграют в дуэте со своими наставниками.

Трёх победителей конкурса определят по сумме голосов зрителей и жюри. Голосование за четвёртого номинанта ведётся в соцсети «ВКонтакте» на официальной странице конкурса.