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Музыка

Солист «Старого Приятеля» приглашает на День Рождения

27 Февраля 2018 в 07:30
Солист «Старого Приятеля» приглашает на День Рождения

По словам Александра Зарецкого, праздничный концерт пройдет на столичной площадке ZIL Arena.

Группа «Старый Приятель» сыграет необычный концерт в Москве на концертной площадке ZIL Arena. Так коллектив решил отпраздновать День Рождения лидера группы – Александра Зарецкого. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящем выступлении его команды читайте только на НСН.

«У нас будет замечательный, большой концерт с прекрасным звуком. Мы сыграем наши лучшие песни с духовыми, к нам придут наши друзья – музыканты, будет много интересных дуэтов. Мы приглашаем всех неравнодушных к нашей музыке», - подчеркнул Александр Зарецкий.

На сцену ZIL Arena вместе с постоянными участниками коллектива выйдут специальные гости. А именно Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Николай Фоменко и многие другие.

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