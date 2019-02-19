Солист Lumen: Рок хоронят дольше, чем я живу!

ФОТО: Рустэм Тэм Булатов // Дима Григорьев

Победитель в номинации «Солист» премии «Чартова дюжина» Тэм Булатов рассказал НСН, чем Уфа лучше Москвы и Петербурга.

«Берега укутались снегами…», — именно с таких слов начинается одна из песен группы Lumen. И действительно, в минувшую субботу, 16 февраля, эти строки были как нельзя кстати — берега Невы всё ещё тонули в снежных глыбах, а на подступе к служебному входу в «Ледовый дворец» была вполне достойная замена катку. Впрочем, это не помешало поклонникам русского рока и корреспонденту НСН проникнуть внутрь и посмотреть, как вершится очередная страница истории ежегодной национальной премии «Чартова дюжина».

Лайнап фестиваля был небольшим, но внушительным. В этот вечер на сцену вышли LOUNA, Глеб Самойлов и The Matrixx, LUMEN, «Сурганова и Оркестр», The Hatters и ДДТ. Корреспондент НСН поймала солиста Lumen Рустэма «Тэма» Булатова за кулисами и разузнала, почему у группы нет табу на исполнение старых композиций, какие концерты посещает музыкант в свободное время, и почему не видит смысла покидать родную Уфу.

— В далёком 2002 году «Чартова дюжина» стала для вас одной из первых крупных площадок в жизни группы. Как сегодня, спустя столько лет, вы выходите на эту сцену? С какими ожиданиями, планами?

— Мы совершенно по-другому в этот раз выстроили собственное выступление. Мы в прошлом году отметили 20-летие, как и «Наше Радио», и к этим юбилеям захотели сделать сюрприз радиостанции, с которой очень много лет дружим. Поэтому мы предложили слушателям из всех песен, которые когда-либо звучали на радиоволнах именно на частоте «Нашего», выбрать три. Люди проголосовали, и поэтому мы сегодня играем такой сэт (Lumen исполнили песню «Сид и Нэнси», которая в своё время и прозвучала на сцене «Чартовой дюжины», «Государство» и «Гореть», — прим. НСН). Настроение очень ностальгическое, с одной стороны. С другой, мы сегодня презентуем новую песню, которая ещё не звучала нигде и никогда.

— Это будет задаток на будущий альбом?

— Да, это первый сингл будущего релиза (речь идёт о песне «Культ пустоты», которую группа выложила в соцсети спустя пару дней после премии в Петербурге, — прим. НСН).

— Сегодня вы доверили выбор плейлиста фанатам, но часто ведь вкусы музыкантов и слушателей разнятся. А какие треки вам сегодня самим хочется, не в тягость исполнять?

— Нам никакие не в тягость, мы любим собственное творчество. Это часть нашей жизни, наши эмоции, впечатления, настроение. И достаточно странно, согласитесь, испытывать неловкость, пересматривая альбом со старыми фотографиями… Было время, была определённая мода, ты выглядел как-то так, и все вокруг выглядели так. И ты вспоминаешь, что ты тогда говорил, слушал, и всё хорошо. Это было гармонично, и спустя 10 лет пытаться от этого откреститься, отмежеваться, как-то странно.

— И нет даже песен, набивших оскомину? Ведь так бывает у матёрых музыкантов…

— Нет. Мы регулярно спрашиваем на наших концертах во время туров: друзья, кто из вас на нашем выступлении впервые? И руки иногда поднимает три четверти зала. Это абсолютно новая для нас публика, которая не имела возможности послушать нас вживую никогда. Поэтому мы не хотим лишать их возможности услышать те песни, которые стали знаковыми для нас, нашего коллектива. Поэтому нет никаких предубеждений, никакой усталости. Здесь ещё немаловажную роль играет то, что мы сами меломаны и любители рок-музыки, и регулярно посещаем концерты любимых коллективов, которые приезжают в Уфу, или мы где-то пересекаемся. Я как слушатель, прекрасно их [зрителей] понимаю. Если я иду на концерт, я знаю, что хочу на нём услышать песни, которым много лет, благодаря которым я полюбил тот или иной коллектив. И это совершенно нормально.

— А на кого ходите, если не секрет?

— Уже достаточно давно к нам приезжала с юбилеем альбома «Шекогали» группа «Чайф». Это был потрясающий концерт в Уфе, очень классный! Затем, в этот раз я пропустил концерт «П…фильмов», но на прошлом их уфимском выступлении я был, мне понравилось. Это было бодро, весело, здорово.

— А вы как ходите? Как обычный слушатель, прямо в танцевальный партер?

— Да, да, ровно так.

— Здорово! Вы сами упомянули Уфу, ваш родной город. И сегодня вы, согласитесь, одни из немногих, кто, добившись определённого успеха, остаётся в родном городе, если это не Москва и не Санкт-Петербург. Большинство тянется в одну из столиц. С чем связано ваше решение остаться? И что вам даёт сегодня родной город?

— Не знаю. Я не понимаю, что нам делать в Москве или в Петербурге. Есть определённые категории артистов, я ни в коем случае не хочу их сейчас обидеть, просто это объективная реальность, нужно трезво оценивать действительность. Так вот, есть артисты, которые могут доносить своё творчество, музыку ровно столько времени, сколько они находятся в некоем медиа-пространстве. В первую очередь, это, конечно же, поп-артисты. Им необходимо участвовать в телепередачах, посещать какие-то гламурные тусовки, всё время, что называется, светиться, чтобы волна интереса не спадала. В рок-музыке совершенно другая история, нам это всё не нужно. Потому что наши слушатели с нами ровно по одной причине — им нравится наше творчество. Оно немодное, уже давно не тренд общемировой, поэтому я не вижу смысла перебираться из любимого города, где огромное число людей, без которых мне будет трудно жить, если я не понимаю, что я собственно получаю взамен, кроме проблем и головняков. Для чего? Чтобы ходить на передачи и тусовки? Мне там делать нечего, мне это не нужно. Что я получу от того, что рядом будет такое количество федеральных СМИ? Тем более что они легко при помощи Skype или другого технического средства могут со мной связаться.

— И в завершение, что бы вы пожелали сегодня «Чартовой дюжине», рок-музыке и самим слушателям?

— Кто бы что ни говорил, с рок-музыкой всё классно! Всё отлично! Посмотрите, огромный стадион в центре Петербурга забит людьми, которые пришли посмотреть на коллективы, на которые им не всё равно. С рок-музыкой всё хорошо. Давайте будем просто жить, радоваться и не слушать всякие глупости о том, что рок умирает. Его хоронят уже дольше, чем я живу.