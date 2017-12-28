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Музыка

Слушателей Радио JAZZ ждет праздничный плейлист

28 Декабря 2017 в 14:48
Слушателей Радио JAZZ ждет праздничный плейлист

В воскресенье, 31 декабря, целый день слушатели Радио JAZZ 89.1 FM смогут наслаждаться музыкой от ведущих радиостанции в прямом эфире. С 12:00 до 16:00, в эфире Радио JAZZ будет ведущий программы «Ритмы» - Анатолий Айс.

С 16:00 до 20:00 можно будет услышать ведущего «Года музыки» — Нарека Арутюнянца. С 20:00 до 21:00, традиционно по воскресеньям, в эфире прозвучит программа «Концерт-холл» с Петром Дмитриевым.

А перед самым Новым годом слушателей ждет праздничный плейлист. Проведите праздники в хорошей компании Радио Джаз.

Подробности - на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

 

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