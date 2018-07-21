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Музыка

Скляр: Не ограничивайтесь на «НАШЕСТВИИ» только музыкальными впечатлениями!

21 Июля 2018 в 08:00
Скляр: Не ограничивайтесь на «НАШЕСТВИИ» только музыкальными впечатлениями!
Лидер «Ва-Банкъ» призвал гостей фестиваля больше общаться между собой, чтобы найти новых друзей.

3,4 и 5 августа все любители рок-музыки соберутся в Большом Завидове на «НАШЕСТВИЕ». На Главной сцене фестиваля в этом году выступит группа «Ва-Банкъ». Александр Ф. Скляр заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Советы, которые артист дал гостям Главного приключения года, вы найдете на НСН.

«Я хотел бы пожелать гостям фестиваля более внимательно отнестись к тем группам, которые их интересуют, и постараться не забивать свое ухо только музыкой, которая будет звучать 24 часа в сутки. Постарайтесь найти на фестивале родственные вам души, познакомьтесь с новыми людьми, которые смогут идти с вами по жизни и после окончания «НАШЕСТВИЯ 2018», найдите новых друзей! То есть, если говорить коротко, не ограничивайтесь только музыкальными впечатлениями», - призвал Александр Ф. Скляр.

Кстати, гостей фестиваля ждет не только насыщенная музыкальная, но и развлекательная программа. В нашем Лектории пройдет музыкальная викторина «One More Game». Эта игра для всех, кто хочет культурно провести время на фестивале в компании старых друзей и новых знакомых. Вопросы этой игры - про музыку и кино, а иногда про кино и музыку вместе.

В каждой игре вас ждут 5 интереснейших раундов по 7 вопросов о музыке или кино, незабываемые эмоции, а также призы от организаторов. Зарегистрировать свою команду вы можете на сайте Nashestvie.ru.

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