Шнуров: Не хочу петь дуэтом ни с кем!

Лидер группировки «Ленинград» в эфире НСН признался, что ежедневно получает предложения спеть дуэтом.

Группировка «Ленинград» завершила фестиваль «НАШЕСТВИЕ – 2018». Несмотря на то, что выступление завершалось в первом часу ночи, гости Главного приключения года не спешили уезжать домой, продолжая подпевать и танцевать. При этом лидер группировки Сергей Шнуров в эфире НСН признался, что если бы сам ехал на какой-то фестиваль, то выбрал бы мероприятие, где музыка не является главной частью праздника.

«Я бы, наверное, съездил на бразильский карнавал куда-нибудь в Рио, где музыка не является основной частью, где потные женские тела, креолки, бразильянки трясут задницами. Вот это мне всё нравится, а музыку можно выключить», - сказал Шнуров.

В то же время, как подчеркнул лидер группировки «Ленинград», сейчасвсего хватает.

«У “НАШЕСТВИЯ” всего в избытке. Уже в гримёрке дорадо лежит, красная икра», - поделился впечатлениями музыкант.

Сергей Шнуров сыграл во время своего сета популярные хиты «Экстаз», «Вояж», «Экспонат» и другие, а во время песни «Ч.П.Х.» на сцену к группировке поднялся рэпер ST. В эфире НСН Шнуров признался, что ему ежедневно предлагают спеть дуэтом.

«Очень хотелось бы не петь ни с кем дуэтом. Мне каждый день предлагают с кем-нибудь спеть. Давайте без дуэтов хотя бы годик», - предложил Сергей Шнуров.

Лидер группировки «Ленинград» также признался, что ведёт нездоровый образ жизни и предложил всем сделать ставки.

«Я веду нездоровый образ жизни. Посмотрим, кто дольше проживёт. Поставьте на какого-нибудь моего ровесника, который никогда не курил, не бухал. Посмотрим, кто дольше протянет», - предложил Шнуров.

Напомним, фестиваль «НАШЕСТВИЕ» проходил в Большом Завидове с 3 по 5 августа. На главную сцену выходили «Мельница», «Ария», «Алиса», «КняZz», «25/17», Louna, «Секрет» и другие. А группа «Кукрыниксы» и вовсе попрощалась со своими слушателями на Главном приключении года - коллектив прекратил существование. Всего на сценах фестиваля выступили 150 музыкальных групп.