Шевчук готовит «армагеддонистый» мульти-клип

Видео, над которым сейчас работает «ДДТ», будет сделано на песню «Мертвый человек». Кроме того, на подходе у команды еще один клип на совершенно новую композицию.

Группа «ДДТ» готовит сразу два новых клипа. Первое видео, а точнее, анимационная работа – это экранизация песни «Мёртвый человек» с альбома «Галя, ходи». Юрий Шевчук заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал о том, каким будет новое видео. Подробности – только на НСН.

«Это будет армагеддонистый, антивоенный, антитоталитарный мультик. Мы пробуем что-то новое: сегодня – анимация, завтра может быть еще что-то. Мы делаем это не ради «лайков», просто нам всегда было интересно работать над видео. Просто пробуем разные стили», - резюмировал артист.

А второй клип решено снимать на абсолютно новую, недавно написанную композицию. Юрий Юлианович даже раскрыл название будущей песни.

«Сейчас начали размышлять над клипом еще на одну песню. Размышляем с Ильей Дураповым, который сделал видео на композицию «Любовь не пропала». Это песня о любви, нежная. Она новая, я ее написал недавно, называется «В постели», про любовь», - отметил музыкант.

На этом сюрпризы от группы «ДДТ» не заканчиваются. По словам Юрия Шевчука, в январе он написал 10 новых песен, так что можно смело надеяться, что следующий альбом «ДДТ» уже не за горами.