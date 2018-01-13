Шахрин встретил Новый год в образе Буратино

Фото: Иван Кобяков

Костюм

отлично подошел к песне о героях скахки «Золотой Ключик», которую написал

артист.

Группа «Чайф» сразу после празднования Нового года отправилась в небольшой отпуск. Однако, перед этим Владимир Шахрин успел заглянуть в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как его коллектив встретил 2018 год, читайте только на НСН.

«У нас традиционно где-то в десять – пол-одиннадцатого приходит Дед Мороз со Снегурочкой. Отмечаем мы с детьми: поем, танцуем, потом садимся за новогодний стол и встречаем Новый год. Кстати, в этом году у нас вся семья была в карнавальных костюмах. Мы с моей супругой были Буратино и Мальвиной. У нас была немного грустная песня (я написал слова) о том, как Буратино и Мальвина выросли и поженились, и вот сейчас у них есть дети и внуки», - рассказал артист.

Группа «Чайф» вернётся из отпуска в феврале, чтобы сыграть Зимнюю Акустику. 3 февраля с этой программой коллектив выступит в Санкт-Петербурге, а 17 февраля «Чайф» сыграют «Зимнюю акустику» в Москве.



