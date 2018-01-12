«Секрет» ищет безбашенного аранжировщика

ФОТО: Официальный сайт бит-квартета "Секрет"



По словам Максима Леонидова такой специалист просто необходим бит-квартету для работы над новым фильмом.



Летом этого годаприступит к съемкам большого художественного фильма. Сейчас коллектив находится в поисках аранжировщика, так как по задумке в картине будут использованы некоторые из старых песен бит-квартета в абсолютно новом, современном звучании.заглянул в гости кна. Подробности о новом проекте бит-квартета читайте только на««Секрет» планирует съемки большого художественного фильма, который, как мы надеемся, будет идти в кинотеатрах (если это все состоится). И мы продолжаем искать аранжировщика, который сделает из наших песен 80-х годов что-либо пригодное для этой картины. В кино ходят люди молодые, им хочется услышать современный звук, современный звуковой дизайн. Поэтому мы ищем какого-нибудь безбашенного молодого парня, который сделает с нашими песнями все, что он посчитает нужным», - пояснил артист.Напомним, что 2017 год для бит-квартета «Секрет» стал юбилейным: коллективу исполнилось 35 лет.