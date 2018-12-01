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Музыка

«Сансара» призывает всех стать лучше

1 Декабря 2018 в 08:00
«Сансара» призывает всех стать лучше
ФОТО: Официальное сообщество группы "Сансара" в соцсети "ВКонтате"
По словам Саши Гагарина, название нового сингла «Мы станем лучше» – это и пожелание слушателям и призыв, который музыканты адресуют в том числе и самим себе.

Сегодня, 1 декабря, в московском Мумий Тролль Music Bar состоится концерт группы «Сансара». Команда презентует первый сингл с будущего альбома – «Мы станем лучше». Саша Гагарин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новинках его команды читайте только на НСН.

««Мы станем лучше» - это заглавная песня нового альбома группы «Сансара». Своего рода, красивое обещание (в первую очередь, самому себе), которое действительно хочется выполнить. А еще это пожелание человеку, с которым когда-то раньше вас что-то связывало, но дальше так быть не может (и речь не только про романтические отношения). Это прекрасная надпись на вашей футболке или арт-объект в виде больших неоновых букв на крыше многоквартирного дома в спальном районе (вместо рекламы). В общем, это то, что я бы хотел, чтобы говорили друг другу окружающие меня люди, друзья, и, своего рода, стремление. Может быть, это утопия, но в это можно играть», - отметил артист.

Группа «Сансара» планирует постепенно выпускать новые песни с альбома синглами. Ну а первый трек «Мы станем лучше» прямо сейчас можно послушать на сайте nashe.ru.

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