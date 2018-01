Самойлов: Российским рокерам до «Грэмми» ещё учиться и учиться!

ФОТО: Flickr.com

Музыкант в эфире НСН рассказал, благодаря чему российский пианист Даниил Трифонов получил «Грэмми».

Пианист Даниил Трифонов стал обладателем «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение». Об этом сообщается на сайте премии, вручение которой прошло в ночь на понедельник в комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.

26-летний российский музыкант получил премию за цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа. Даниил Трифонов четыре раза номинировался на премию, однако эта награда стала для него первой.

Музыкант Вадим Самойлов, лидер группы «Агата Кристи» в эфире НСН заявил, что триумф российского пианиста можно напрямую связать с сильной многовековой академической школой, которой не хватает российским рок-музыкантам.

«Академическая школа требует классический инструмент и усердие музыкантов. Поэтому в этом поле всё достаточно понятно и просто. Что касается рок-музыки и любой другой – технологичной, где используется запись, студии и так далее, то это более сложный с технической точки зрения процесс. И в этом отношении западная школа существует дольше. Если говорить про "Грэмми" нашего пианиста, то он получил награду за свои исполнительские способности: он великолепно играет и великолепно записано фортепиано. Что касается создания более сложного продукта, то мы, конечно же, отстаём. Как наш кинематограф в технологическом плане отстаёт от Голливуда лет на двадцать, так отстают и школа звукозаписи, саунд-продюсирование. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этом поле западные музыканты доминируют. Мы просто пока ещё недоучились», - отметил собеседник НСН.

Музыкант добавил, что «Грэмми» - это профессиональная премия. Оценивается всё: кто лучше и сочинил, и сыграл, и записал, и артист, и выглядит – всё в совокупности.

«Конечно, к этому уровню нужно тянуться. Он международный, это топ – тут и технологии, и музыка и шоу-бизнес. Я, правда, не слышал о том, что кто-то из наших рокеров отправлял свои фонограммы в качестве претендентов на «Грэмми», - заключил собеседник НСН.

Говоря о российских рокерах, Вадим Самойлов не мог не вспомнить, что в ближайшее время состоится церемония вручения премии «Чартова дюжина-2018».

«Её устраивает НАШЕ Радио. Награды, опираясь на мнение слушателей, будут раздавать за лучшие композиции, концерты и так далее. Мне кажется, что было бы уместно, если бы в совокупности с этой премией была организована ещё какая-то академическая. То есть, когда само сообщество музыкантов - НАШЕго Радио или вообще все рок-музыканты - сами голосуют за свои достижения и поощряют коллег. Это было бы любопытно», - подчеркнул Самойлов.

Юбилейная, 60-я церемония вручения «Грэмми» прошла в ночь на понедельник в Нью-Йорке. Американец Бруно Марс стал абсолютным лидером нынешней церемонии «Грэмми» - его «That's what I like» победила в трех номинациях: «Лучшая песня года», «Лучшая песня в стиле R&B», «Лучшее R&B исполнение». В общей сложности он удостоился наград в шести номинациях. Посмертно награду получил Леонард Коэн - его песня «You want it darker» выиграла в номинации «Лучшая композиция в стиле рок». А песня «Путин» композитора Рэнди Ньюмана получила премию за лучшую аранжировку.