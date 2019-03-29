Рябцев обвинил группу «Технология» в нарушении авторских прав

Артист заявил НСН, что рано или поздно музыкантов ждут неприятности из-за исполнения хитов его авторства.

Группа «Технология» после ухода вокалиста Романа Рябцева продолжает исполнять хиты его авторства. О том, почему группа не имеет прав на песни, в пресс-центре НСН рассказал певец, композитор и поэт, саунд продюсер, автор хитов «Странные танцы», «Нажми на кнопку» Роман Рябцев. По его словам, рано или поздно справедливость восторжествует.

«Безусловно, у меня к ним есть претензии. Они вообще собрали все хиты “технологических” времён, забабахали большое попурри. Дело в том, что они заявляют о каких-то песнях группы “Технология”. Но группа — это было два композитора: Леонид Величковский и Роман Рябцев. Был вокалист, которого могло бы и не быть, был барабанщик. Но с музыкальной точки зрения группа — Рябцев и Величковский. И никакого коллективного творчества не было. Я автор, я имею право. К тому же группа не является юридическим лицом, а право на переработку, на то, чем они занимаются, принадлежит мне и первому музыкальному издательству. Они нарушают эти права. И это рано или поздно приведёт к чему-то не очень хорошему для этих людей», — заявил Рябцев.

Ранее музыкант объяснил НСН, почему в 2017 году принял решение вновь покинуть группу «Технология», как и в 93-м году. Напомним, отдельно точку зрения на эту проблему высказал в эфире НСН директор группы «Технология» Алексей Филимонов.