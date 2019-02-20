«Рви меха»: Постоянно хочется что-то взламывать!

ФОТО: Александр Петенёв // Страница артиста ВКонтакте

Победители конкурса «Высоцкий. Фест» и дебютанты «Чартовой дюжины» взяли награду в номинации «Взлом». Лидер группы рассказал НСН, где заканчивается творчество, и кто делает Питер круче Москвы.

Город на Неве, некогда подаривший миру целую плеяду рок-музыкантов, в минувшую субботу вновь стал столицей гитарных риффов, отрывного драйва и мощного звука. Правда, всего на один вечер — именно здесь, в Санкт-Петербурге состоялась XII ежегодная национальная премия «Чартова дюжина». По традиции одна из номинаций была посвящена открытию новых имён, и в этом году «Взлом» чарта взяла новосибирская группа «Рви меха», успешно начавшая восхождение на музыкальный Олимп с победы в конкурсе «Высоцкий. Фест». Корреспондент НСН поговорила с солистом коллектива Александром Петенёвым об атмосфере и миссии премии, особенностях дуэтов и будущем русского рока.

— Вначале была победа в конкурсе «Высоцкий. Фест», теперь награда за «Взлом», какая следующая вершина? Есть какой-нибудь, скажем так, музыкальный «Оскар», о котором мечтаете?

— Я не знаю. На самом деле, хочется постоянно что-то писать хорошее, что-то «взрывать», «взламывать».

— А какие первые эмоции были, когда узнали, что вы выиграли?

— Шок! Не было вообще понимания того, что это такое, что за уровень… Прошу прощения, сейчас, конечно, я понимаю.

— А с каким настроением вообще летели сюда, учитывая, что это Петербург?

— Да, это Петербург, это ещё круче, чем Москва, на самом деле! Потому что город на Неве — это Виктор Цой, Гребенщиков, группа «Зоопарк», группа Markscheider Kunst, моя любимая, «Ленинград», опять же, The Hatters.

— Кстати, последний коллектив как раз выступал перед вашим выходом на сцену. А в 2017 году они сами стали победителям номинации «Взлом». Они передали вам эстафетную палочку? Ведь вы в чём-то похожи…

— В чём-то да, похожи. В акустике, подаче, просто в одном направлении движемся. Это как The Beatles «ЧиЖ» — ритм, соло, бас, ударные — но музыка-то разная. Опять же, мы с The Hatters в абсолютно разных кругах: те люди, которые приходят на наши концерты, они, может, на их концерт и не пойдут. И наоборот.

— А «Чартова дюжина», «Наше Радио» как-то объединяют разных музыкантов, на ваш взгляд?

— Это очень круто объединяет! Я сейчас пришёл сюда, увидел Глеба Самойлова, других музыкантов, вспомнил о детстве. Здесь вообще дух рока, а рок — это не соревнование, это стихия, атмосфера, волна. Я постоянно об этом говорю, что в этом нет, и не может быть спорта. Я хочу просто делать музыку, писать песни и стараться, наверное, меньше думать о том, как словить хайп. Потому что на этом сразу творчество закончится.

— Есть такая номинация в «Чартовой дюжине» — «Дуэт». Задумывались о совместной записи с кем-то из артистов? Если да, то с кем?

— Я всегда за. Но с кем, тут сложно сказать. Тут зависит от самого произведения, чтобы было уместно привнести стиль, характер, манеру другого исполнителя. Я к этому так отношусь. Если музыкант будет известный — хоть с кем. А что в итоге получится, вопрос. Поэтому здесь я бы в первую очередь думал о результате и о том, насколько это оправдано.

— И в заключение, что бы вы пожелали рок-музыке в России?

— Я бы пожелал развития, движения вперёд. Когда мы выступали на конкурсе «Высоцкий. Фест» в Театре на Таганке, там были далеко не вчерашние группы: «СерьГа», «Нуки», «Ва-Банк». Но они прям жарят! Очень хочется, чтобы таких коллективов было много, но, наверное, так не бывает.

— А публике что пожелаете? Может, ей тоже нужно как-то воспитывать вкус…

— А слушатели что, они честные — что им нравится, то и слушают. Просто меняется время, меняется эпоха, мировосприятие, в том числе, музыкальное. Ну, не может человек одинаково слушать песни «Гражданской обороны» в 93-м году и в 2003-м, тем более в 2019 году. Музыка, может, и будет развиваться даже не в рок-направлении. Но это тоже хорошо, не стоит на месте. Вот Монеточка — это рок-исполнитель? Нет. А она была номинирована вместе с нами. Опять же, «Рви меха» — это рок-группа? Наверное, рок становится понятием растяжимым. Над этим ещё нужно подумать.