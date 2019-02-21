Рок-группа «Алиса» выпустит новый альбом с помощью своих поклонников

Одна из самых популярных отечественных рок-групп «Алиса» объявила о начале работы над своим новым студийным альбомом. Также, как и для прошлой пластинки, средства будут собраны с помощью крауд-кампании на одной из интернет-платформ.

Сообщается, что новый альбом не будет продаваться в обычных магазинах. Получить его можно будет, только оформив предзаказ на странице краудфандингового проекта до 1 сентября. Для поддержки проекта «Алиса» создаст специальную веб-страницу, на которой будут размещены фото, песни и их тексты. Кроме того, имена фанатов, которые поддержат выход альбома, будут отпечатаны на страницах специального буклета или плаката. А для тех, чья помощь окажется «весомее» остальных, группа подготовит автографы, а также выпустит именные CD или виниловые пластинки.

Ранее стало известно, что всего за 5 часов после старта кампании рок-группе "Алиса" удалось собрать 1,5 млн рублей. В прошлом году аналогичную сумму собрали в течение трёх дней с момента запуска проекта .