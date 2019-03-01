Ревякин отметил юбилей в Кремле

Именинник признался, что нервничал перед выступлением на новой для него сцене, однако, быстро освоился и понял, что с технической точки зрения зал нареканий не вызывает.

В среду, 27 февраля, «Калинов мост» отметил 55-летие Дмитрия Ревякина большим праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце. Прямо перед выходом на сцену Дмитрий Ревякин побеседовал с корреспондентом программы «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал о впечатлениях от такой непривычной площадки. Подробности только на НСН.

«Мы выступаем здесь первый раз, поэтому я боялся, нервничал, переживал. Но когда я попал на сцену и посмотрел в зал, понял, что все в порядке. Зал прекрасно «заглушен», там все здорово звучит, никаких проблем. Все зависит только от музыкантов и исполнителя», - пояснил артист.

На сцену в этот вечер вместе с «Калиновым мостом» вышли Александр Ф. Скляр, Стас Намин, Владимир Петрович Пресняков, «25/17» и другие артисты. А Дмитрий Ревякин тем временем рассказал, что в ближайших планах группы – концертная презентация альбома «Даурия», а после – и работа над абсолютно новым материалом.