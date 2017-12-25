Ревякин о рыцарстве Ринго Старра: Раньше пиратам сэров давали, теперь музыкантам!

ФОТО: Ринго Старр // ТАSS/Aude Guerrucci

Лидер «Калинова моста» рассказал в эфире НСН, за что получают титулы в России и за рубежом.

Барабанщика легендарной ливерпульской четвёрки Ринго Старра удостоили звания рыцаря, пишет британский таблоид The Sun. Теперь он получит право присоединить к своему титулу приставку «сэр».

Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в эфире НСН заявил, что подобные награды не вызывают у него восторга. Он объяснил своё отношение тем, что знает, каким путём получаются такие комплименты от власти.

«Конечно, зная статус Великобритании в современном мире и раньше, для музыкантов это почётно. Раньше пиратам давали сэров, а теперь музыкантам. Так что думаю, там есть эта традиция — кто больше даёт в казну, тому и дают сэра. У кого влияние на весь мир, в том числе через музыку, тот и заслуживает такого звания. Но мы всё понимаем, что за этим стоит. У нас, в России, есть свои титулы — Заслуженный артист, Народный. Я отношусь к ним юмористически, так сложилось. Я просто знаю, как их получают, особенно во времена демократии и капитализма», — заметил музыкант.

Сам Ринго Старр, по словам близкого друга его семьи, был поражён новостью о предстоящей награде и визите в Букингемский дворец, но воодушевлён. Как заметил 77-летний барабанщик, в последний раз он посещал резиденцию монархов в 1965 году, когда получал из рук Елизаветы II Орден Британской империи. Посвящение в рыцари состоится во время церемонии раздачи королевских наград — New Year Honours, которая традиционно проводится в Великобритании 1 января. Поводом для награды, по данным источника издания, стало признание неоценимым вклада The Beatles в развитие музыки. К слову, сэр Пол Маккартни получил аналогичный титул ещё в 1997 году.