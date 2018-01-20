Рэп Тома Харди выложили в сеть

В Интеренете появилась старая запись с читающим рэп Томом Харди. Свое насыщенное прошлое артист не скрывал. В частности, в 2011 году он говорил, что увлекался рэпом с 14 лет, но не смог привлечь к себе достоточно внимания, поскольку был из «милого района для среднего класса». «Вдобавок я был не очень хорош», — отметил Том Харди. По словам актера, он записал много материала, который так и не был издан. Теперь это произошло. Бывший рэп-партнер Харди Эдвард Трейси выложил в интернете их совместную работу. Он рассказал, что запись проходила в 1999 году, но так и не была окончательно доработана.