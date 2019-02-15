Ренегат: Мы рассказали, как закончился «КиШ» и начался «Северный Флот»

Журналист Денис Ступников готовит к публикации книгу о группе «Северный Флот». Сами музыканты признались, что пока ее не читали.

Группа «Северный Флот» выпускает авторизованную биографию. Поклонникам пообещали раскрыть все секреты и показать редкие фотографии. Правда, по словам Александра Леонтьева, заглянувшего в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», сами музыканты книгу прочитают только тогда, когда она будет издана. Автором стал музыкальный журналист Денис Ступников. О том, как музыканты «Северного Флота» познакомились со Ступниковым, читайте только на НСН.

«Познакомились мы с ним довольно давно, еще во времена «Короля и Шута», и вот Денис вышел с идеей написать книгу о нас. Мы не нашли причин отказывать, решили, что многим людям это было бы интересно. Сама книга представляет, фактически, сборник обширных интервью, которые он брал отдельно у всех музыкантов группы «Северный Флот» с комментариями относительно нашей жизни, творчества, относительно того печального эпизода, после которого мы стали «Северным Флотом». Она рассказывает о том, как закончился «Король и Шут» и началась новая группа. Все в этом ключе. Ни я, никто из парней материал не правил, мы даже не читали, кто из нас что там наговорил. То есть, это реально абсолютно авторская вещь, его видение. И как будет скомпанован материал, даже для меня будет сюрпризом. Я еще не читал, прочитаю с интересом, когда книга выйдет», - отметил Александр Леонтьев.

Книга о «Северном Флоте» с многообещающим подзаголовком «Вещание из Судного дня» должна выйти уже в этом месяце.