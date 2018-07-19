Пять лет без Горшка

Брат лидера "Короля и Шута" поделился воспоминаниями о музыканте.

19 июля 2013 года не стало лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, человека непростой судьбы и незаурядного таланта. Казалось, ему по плечу было все: заставить публику несколько часов к ряду безостановочно веселиться на концерте «КиШа», или рыдать над историей парикмахера-маньяка Суинни Тодда, роль которого он сыграл в одноименном мюзикле. Песни, исполненные Михаилом Горшеневым, с удовольствием слушают люди разных поколений и музыкальных предпочтений. По всей стране в честь легендарного артиста ставят памятные знаки и стелы.

Брат Михаила, Алексей Горшенев, заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Его воспоминания о лидере «Короля и Шута» - только на НСН.

«Его характерной чертой был юмор, такой, знаете, черный юмор на грани фола. Причем, это никогда не было обидно. Михаил в своих шутках никогда не касался человеческой души, то есть, хулиганя, он никогда никого не стремился унизить. Возможно, в отдельные моменты, он мог себе позволить какое-то хамство, но, оставаясь наедине с человеком, всегда пытался его понять. И в этом юморе, на грани фола, мы, как-то, очень легко сошлись, поскольку я тоже очень люблю такой юмор. И это говорит о Михаиле, как о человеке с подвижным умом, о человеке, который всегда хотел какой-то остроты и в жизни, и в отношениях, и в музыке, это было красиво и здорово!», - отметил Алексей Горшенев.

А в эти выходные смотрите на сайте Nashe.ru последнее выступление группы «Король и Шут» на фестивале «НАШЕСТВИЕ».