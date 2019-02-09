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Музыка

Прыть, ядреность и мощь: Нейромонах Феофан рассказал о новом мини-альбоме

9 Февраля 2019 в 09:00
Прыть, ядреность и мощь: Нейромонах Феофан рассказал о новом мини-альбоме
По словам артиста, для того, чтобы лучше понять пластинку «Ивушка», стоит переслушать заглавные композиции его предыдущих мини-альбомов.

Нейромонах Феофан выпустил мини-альбом «Ивушка», завершающий серию из четырёх пластинок. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал о заглавном песнопении мини-альбома и об экспериментальном треке «Дурь». Подробности – только на НСН.

«Заглавное песнопение повествует о том, что в пути я нашел умиротворение под тенистыми ветвями чудесного древа, которое пожелало оберегать мой покой. Отныне я буду знать, что где-то есть моя ивушка, которая охранит от тревог и забот в часы отдыха, послужит опорой и будет надежным другом. Дабы полностью понять замысел, советую по очереди переслушать заглавные творения с предыдущих трех мини-альбомов в порядке их публикации. В новом альбоме использовано много аналогового синтеза, дабы лучше подчеркнуть замысел. Ну и не обошлось, конечно, без экспериментов. В песнопении «Дурь» попытался я заложить прыть, ядреность и мощь в рамки иного жанра. Получилось интересно и необычно. Поглядим, выдержит ли сей эксперимент проверку временем. Приятного прослушивания! С нами драм и светлая Русь!», - отметил артист.

Если вы ещё не успели оценить новый мини-альбом Нейромонаха Феофана «Ивушка», - за порцией древнерусского драма отправляйтесь на nashe.ru.

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