Проездные билеты с логотипом «Чартовой Дюжины» выпустили в московском метро

Брендированная «Тройка» выпущена ограниченным тиражом 100 штук.

Московский метрополитен в преддверии XI ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018 выпустил для фанатов эксклюзивную карту «Тройка». Уникальный дизайн карты выполнен в цветах премии и дополнен логотипом «Чартовой Дюжины». Брендированная «Тройка» выпущена ограниченным тиражом 100 штук. Карта не поступит в свободную продажу, стать ее счастливым обладателем можно будет, только участвуя в розыгрыше.

Генеральный информационный партнер премии – социальная сеть «Одноклассники» – станет медиаплатформой для розыгрыша карты. Разыгрываться лимитированная серия «Тройки» будет в сообществе НАШЕго радио. Каждый день в сообществе будет появляться запись с вопросом, и первые три человека, правильно ответившие на него, получат карту. Для участия в розыгрыше необходимо скачать и установить приложение «Метро Москвы» на свое мобильное устройство, а также вступить в группу НАШЕго радио.

15 февраля 2018 года на арене «ВТБ Ледовый дворец» все любители отечественной рок-музыки соберутся на главном музыкальном событии этой зимы – XI ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018. Гости мероприятия увидят новый подход к организации премии и смогут оценить невероятное мультимедийное шоу с применением 3D-технологий. В рамках заявленной темы #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ будет показана все ретроспектива развития отечественного рок-движения.

Организаторы напоминают, что в этот раз привычная сценография премии изменится до неузнаваемости, впервые у церемонии появится сквозной сюжет. Слоган премии – #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ, а это значит, что «Чартова Дюжина» 2018 предложит своим слушателям совершить настоящее путешествие сквозь время и пространство. В постановочном шоу будет восстановлена пятидесятилетняя история отечественного рока: от зарождавшегося движения 70-х – до новых хитов молодых исполнителей. В поражающем воображение мультимедийном шоу примут участие самые любимые музыканты, герои сегодняшних и завтрашних дней: 25/17, БИ-2, Машина Времени, ДДТ, Animal ДжаZ, LOUNA, BrainStorm, СерьГа, Вадим Самойлов, голограмма Владимира Высоцкого и оркестр «Глобалис», КняZz, Найк Борзов и 7Б .

Новых участников премии в эфире утреннего шоу «Подъёмники» регулярно заявляли ведущие. Слушайте эфиры НАШЕго Радио, следите за новостями на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.

Билеты на «Чартову Дюжину» 2018 можно приобрести на сайте: https://msk.kassir.ru/koncert/chartova-dyujina

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