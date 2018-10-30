Princesse Angine: Впервые за три года приедем в Россию полным венским составом

Ксения Островская рассказала о том, как команда готовится к столичному концерту и какие сюрпризы ждут зрителей.

Группа Princesse Angine представила свой новый альбом. Пластинку под названием «Красные танцы» интернациональная команда, базирующаяся в Вене, представит в Москве. Лидер команды Ксения Островская заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О концерте и о сюрпризах, которые ждут слушателей, читайте только на НСН.

«Альбом мы сыграем целиком, поскольку это презентация. Кроме того, мы сыграем песни с нашей первой пластинки. Например, известную слушателям «НАШЕГо радио» песню «А принцессе можно все». В целом, также, как и на записи, это будет комбинация живого рок-бэнда, электроники и акустического струнного трио. Но будут и некоторые изменения. Например, песня «Желтый», которая на альбоме записана под фортепиано, на концерте будет исполнена именно в аранжировке струнного трио. И это, поверьте, очень красиво. Сопровождаться весь концерт будет потрясающими видеоартами петербургской художницы Лизы Капустиной. Надо сказать, что впервые за при года Princesse Angine в России полным венским составом. Музыканты уже в предвкушении, потому что им очень нравится играть в Москве. Так что, мы всех ждем!», - отметила артистка.

Концерт-презентация нового альбома Princesse Angine пройдёт 4 ноября в московском «Мумий Тролль баре».