Пригожин: Леонтьев - уникальный человек на российской эстраде

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН рассказал, что значит для российской эстрады народный артист России Валерий Леонтьев, который отмечает сегодня 70-летний юбилей.

Сегодня отмечает 70-летний юбилей многократный обладатель звания «Певец года», народный артист России Валерий Леонтьев. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН рассказал, что значит Леонтьев для российской эстрады.

«Это первый артист в Советском Союзе, который действительно сделал шоу и показал, что это такое. Валерий Яковлевич является символом ума и мудрости. Он во всех смыслах очень деликатный и порядочный человек. Он живет обособлено от всего – от всех этих сплетен, тусовок. Он как-то существует красиво. За всю свою жизнь я не видел, чтобы он с кем-то ругался, скандалил. Могу сказать, что он – тот самый пример для молодых артистов, когда в 70 лет можно быть востребованным, актуальным, при этом не имея никаких ротаций на радио. К нему приходит аудитория, и он на сцене блестяще выглядит. Спортивен, накачен, правильно питается - вот таким должен быть артист. Как Валерий Яковлевич Леонтьев. Поэтому я желаю ему так же красиво существовать, желаю здоровья прежде всего. И горжусь тем, что знаком с ним, счастлив, что Валерия приняла участие в его творческом вечере в прошлом году на «Новой волне» и спела одну из его песен. Он – гордость нашей эстрады, уникальный человек», - подчеркнул собеседник НСН.

Свой день рождения Валерий Леонтьев отметил на сцене БКЗ в Санкт-Петербурге, где сегодня вечером прошел юбилейный концерт.